Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее

В отделе декоративно-прикладного искусства Рязанского художественного музея представлена Конаковская керамика.

История конаквского фаянса началась в 1809 году, когда выходец из Богемии аптекарь Фридрих Биннер и несколько человек с фарфорового завода Гарнер, находящегося неподалёку, решили начать своё дело.

В Тверской области было арендовано 200 десятин леса и началось строительство предприятия.

Несмотря на сложности, связанные с оформлением, долговыми и прочей бумажной волокитой, конаковский фаянс уже в 1829 был удостоен серебряной медали на Перовой публичной выставке русских мануфактур. А в 1833 году на изделиях печатают государственный герб — двуглавого орла, как знак признания высочайшего качества продукции.

В ассортименте производства были представлены чашки – более 370 фасонов, 60 разновидностей бокалов, кофейные, столовые и чайные сервизы, сахарницы, маслёнки, сливочники, декларативные тарелки, пепельницы, сухарницы и фруктовницы.

В годы Советской власти на предприятии работали знаменитые скульпторы, которые, по заданию государства, изменили идеологическую составляющую орнаментов, без потери качества изделий.

Это позволило в 1937 году получить «Гран-При» на Всемирной выставке в Париже.

В годы Великой отечественной войны производство, как и многие другие в стране, было остановлено и возобновилось лишь в конце 40-х годов.

Редкие экземпляры конаковской керамики хранятся в частных коллекциях по всему миру. Изделия узнаваемы из тысяч других, благодаря мелко-пористому черепку, а также гармоничным формами роскошной цветочной росписи.

В Рязанском художественном музее экспонируются предметы посуды, декоративные блюда, которые неизменно притягивают взгляд посетителя и заставляют задержаться около витрин, даря при этом мощный положительный заряд хорошего настроения.