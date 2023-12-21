Четверг, 21 декабря, 2023
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Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее

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В отделе декоративно-прикладного искусства Рязанского художественного музея представлена Конаковская керамика.

История конаквского фаянса началась в 1809 году, когда выходец из  Богемии аптекарь Фридрих Биннер   и несколько человек  с  фарфорового завода Гарнер, находящегося неподалёку, решили начать своё дело.

В Тверской области было арендовано 200 десятин леса и началось строительство предприятия.

Несмотря на сложности, связанные с оформлением, долговыми и прочей бумажной волокитой, конаковский фаянс  уже в 1829 был удостоен серебряной медали на Перовой публичной выставке русских мануфактур. А в 1833 году на изделиях печатают государственный герб — двуглавого орла, как знак признания высочайшего качества продукции.

В ассортименте производства были представлены чашки – более 370 фасонов,  60 разновидностей бокалов, кофейные, столовые и чайные сервизы, сахарницы, маслёнки, сливочники, декларативные тарелки, пепельницы, сухарницы и фруктовницы.

В годы Советской власти на предприятии работали знаменитые скульпторы, которые, по заданию государства, изменили идеологическую составляющую орнаментов, без потери качества изделий.

 Это позволило в 1937 году получить «Гран-При» на Всемирной выставке в Париже.

В годы Великой отечественной войны производство, как и многие другие в стране, было остановлено  и возобновилось лишь в конце 40-х годов.

 Редкие экземпляры  конаковской керамики хранятся в частных коллекциях по всему миру. Изделия узнаваемы из тысяч других, благодаря мелко-пористому черепку, а также гармоничным формами роскошной цветочной росписи.

В Рязанском художественном музее экспонируются предметы посуды, декоративные блюда, которые неизменно притягивают взгляд посетителя и заставляют задержаться около витрин, даря при этом мощный положительный заряд хорошего настроения.

Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее
Эксклюзивные экспонаты конаковской керамики представлены в рязанском художественном музее

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