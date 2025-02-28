Экс-зампреда рязанского правительства Никитина отправили в СИЗО

Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения для задержанного экс-зампреда правительства региона Артёма Никитина. Его отправили в СИЗО до 26 апреля.

Бывшего заместителя председателя регионального правительства подозревают во взятке более 17 млн рублей. По версии следствия, чиновник предоставлял индивидуальному предпринимателю информацию по различным тендерам, а также оказывал иное содействие. Это позволяло предпринимателю безальтернативно выигрывать в аукционах.

Накануне задержания Артём Никитин сложил свои полномочия по собственному желанию. Среди заместителей председателя правительства региона Никитин был одним из самых молодых.

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Ранее стало известно, что показания на Никитина мог дать экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов, который также находится в СИЗО по подозрению во взяточничестве.