Бывший министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий проходит свидетелем по делу о коррупции при госзакупках областным Минздравом. Об этом пишет «Новая газета Рязань».

По данным издания, на данный момент по делу о закупках по завышенным ценам задержаны три человека. С марта находится под стражей директор компании «Фармвест» Глеб Кондратьев. Консультант юротдела Минздрава Рязанской области Светлана Бирюкова сначала была отправлена под домашний арест, затем по решению суда в СИЗО.

Спустя три недели арестовали мать Глеба Кондратьева Людмилу Кондратьеву — директора компании «Фарм плюс».

НГ пишет, что троицу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.