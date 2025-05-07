Экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора от региона Николая Любимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на 3 месяца — до 11 августа», — огласила решение судья.

Экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову предъявлено обвинение по трём эпизодам получения особо крупной взятки в период, когда он возглавлял регион. Показания против него дал ранее арестованный бывший вице-губернатор Игорь Греков.