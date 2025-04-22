Экс-директор рязанского завода получил срок за хищение 430 млн рублей

Московский районный суд города Рязани вынес приговор бывшему генеральному директору ПАО «Красное знамя». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершённые в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Противоправная схема была выявлена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области в 2018 году. Уголовное дело возбудил и расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области.

Следствием установлено, что в период с 2012 по 2015 год обвиняемый, действуя в составе организованной группы, создал систему фиктивного документооборота, через которую вывел с предприятия денежные средства. Хищение проводилось при помощи фирм-лжепосредников.

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Общий ущерб, причинённый предприятию, составил более 430 миллионов рублей. Все действия были направлены на незаконное обогащение, при этом экс-руководитель использовал доступ к финансовым и административным ресурсам организации.

Суд признал вину бывшего руководителя полностью доказанной. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворён гражданский иск о возмещении материального ущерба, причинённого предприятию.

Для обеспечения исполнения приговора и последующего взыскания средств в ходе следствия был наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого. Эти меры остаются в силе до вступления приговора в законную силу.

По данным пресс-группы регионального управления ФСБ, действия бывшего директора предприятия носили системный характер и стали возможны благодаря продуманной схеме фиктивных сделок и посредников. Следствие и суд сочли это квалифицирующим признаком преступления, совершённого в составе организованной группы.

Приговор не вступил в законную силу. Стороны вправе его обжаловать в установленном порядке.