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Среда, 15 декабря, 2021
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Экс-депутат раскритиковала власти Архангельска за провал проекта по благоустройству города

Александр Ильин
Фото: Ирина ЧИРКОВА / vk.com/chirkovairina

Экс-депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова упрекнула власти города за провал федерального проекта по благоустройству городской среды, сообщает «News29.ru». 

В частности, Чиркова обратила внимание на общественную территорию в Соломбале. По её словам, сейчас она напоминает зону боевых действий. 

«Ничем иным, как беспределом, не могу назвать то, что творится в последнее время в Архангельске», — отметила бывший парламентарий. 

Экс-депутат отметила, что в реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» область вновь окажется «двоечницей», из-за чего Поморью могут урезать финансирование на следующие годы. 

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