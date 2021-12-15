Экс-депутат раскритиковала власти Архангельска за провал проекта по благоустройству города

Экс-депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова упрекнула власти города за провал федерального проекта по благоустройству городской среды, сообщает «News29.ru».

В частности, Чиркова обратила внимание на общественную территорию в Соломбале. По её словам, сейчас она напоминает зону боевых действий.

«Ничем иным, как беспределом, не могу назвать то, что творится в последнее время в Архангельске», — отметила бывший парламентарий.

Экс-депутат отметила, что в реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» область вновь окажется «двоечницей», из-за чего Поморью могут урезать финансирование на следующие годы.