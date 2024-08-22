Четверг, 22 августа, 2024

Экс-боец ЧВК «Вагнер» выдвинул новую версию гибели Пригожина

Автор: Алексей Самохин

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Евгений Пригожин, скриншот видео

Самолет Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», мог взорваться в воздухе, рассказал NEWS.ru бывший боец частной военной компании. Он предположил, что взрывное устройство могли установить спецслужбы одной из стран НАТО.

По его мнению, методы работы западных спецслужб, включая покушения, давно известны.

«Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей организации устранили французы или американцы, хотя и не напрямую. Это вполне возможно, учитывая недавние аресты силовиков по обвинению в госизмене», — отметил собеседник.

Он также добавил, что Пригожин, работая в Африке, Сирии и на Донбассе, «многим перешел дорогу». Особенно на африканском континенте ЧВК «Вагнер» сильно досаждала интересам Франции и США.

«DGSE, французская разведка, уже около сорока лет считается филиалом ЦРУ в Париже», — заключил бывший боец.

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