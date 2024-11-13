Среда, 13 ноября, 2024
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Экономист Щербаченко: импортные вина в России могут подорожать на 20-30%

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Алексей Самохин
Изображение от 8photo на Freepik

Импортные вина в российских магазинах могут подорожать на 20–30%, если пошлины на них вырастут вдвое, заявил доцент Финансового университета Петр Щербаченко в интервью «Газете.Ru». По его прогнозу, в ближайшие пару месяцев цены на импортное вино останутся на текущем уровне, однако рынок вина в России уже сейчас испытывает спад поставок — за первые десять месяцев 2024 года импорт сократился на 33%.

Если инициатива повышения пошлин с 25 до 50% будет принята, то объем импортного вина сократится еще больше, а его цена заметно вырастет, считает Щербаченко. Это может привести к тому, что покупатели начнут переключаться на более доступные виды алкоголя, такие как пиво и сидр.

Предложение увеличить пошлины на импортное вино из стран, признанных недружественными, поступило от Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР). В октябре председатель правления ассоциации Дмитрий Киселев обосновал эту меру необходимостью поддержки отечественного виноградарства. В ноябре идея получила поддержку вице-премьера Дмитрия Патрушева, который отметил, что повышение пошлин до 30–50% поможет направить дополнительные средства на развитие российской винной отрасли.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, импорт вина в Россию за период с января по октябрь 2024 года составил 357,7 тысячи тонн, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пятерку крупнейших поставщиков вошли Италия (29% от всего импорта), Грузия (25%), Испания (10%), Португалия (5%) и Франция (5%). На фоне снижения импорта российские вина увеличили свою долю на рынке в денежном выражении до 49%, поднявшись на 14 процентных пунктов.

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