Экономист рассказала, как не разориться на новогодних подарках

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, почему не стоит покупать новогодние подарки с кредитной карты.

По словам специалиста, деньги с кредитки не стоит брать, если нет уверенности в том, что удастся вернуть долг до конца льготного периода. «В случае «просрочки» ставки по ним очень высокие на фоне большого значения ключевой ставки, которая вполне может повыситься в декабре», — пояснила Ермилова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом опросы показывают, что около 15% россиян предпочитают оплачивать подарки именно кредитной картой, так как считают, что это менее накладно для бюджета.

Экономист предупредила – в предновогодние дни сложно оценить свою платежеспособность и, наоборот, легко отдать большие деньги за покупки.