Пятница, 13 октября, 2023
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Экономист рассказала, как можно заработать на кредитной карте

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Изображение от Freepik

Экономист и профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала уловки, используя которые можно заработать на кредитной карте.

Так, банки предоставляют грейс-период — время, когда за пользование кредитными средствами заемщику не начисляют проценты. Во многих банках он доходит до 120 дней.

По словам экономиста, этот период можно использовать с выгодой для себя. Пока он длится, человек может оплачивать некоторые покупки кредитной картой, а свои деньги, выделенные на эти покупки, положить на депозит или накопительный счет:

«Ставки по ним сейчас доходят до 10-11% годовых», — пояснила Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом, чтобы воспользоваться такой «лазейкой», заемщику важно точно рассчитать длительность беспроцентного периода и иметь сумму денег, которая будет равна кредитному лимиту, чтобы вовремя погасить долг перед банком. Это позволит не только избежать начисления процентов по кредитке, но и получить проценты с открытого вклада.

И, конечно, предупредила экономист, важно подробно ознакомиться с условиями своей кредитной карты, так как у разных банков они могут сильно отличаться.  

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