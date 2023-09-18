Экономист Мельникова рассказала, какие бренды могут вернуться в Россию в ближайшее время

Экономист Анастасия Мельникова рассказала, что в ближайшее время в Россию могут вернуться Adidas, Reebok и Pandora.

Ранее ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина сообщил, что в Россию до конца года может вернуться Tommy Hilfiger. Единственным владельцем ООО «Пивиэйч Сторс Рус», которому принадлежит бренд, стал отечественный предприниматель Денис Щукин, что дает возможность компании официально восстановить продажи.

Экономист Анастасия Мельникова подчеркнула, что не только Tommy Hilfiger скоро может вернуться в Россию.

«Вероятно, в скором времени присоединятся Adidas, Reebok и Pandora, которые также продали свои активы в российском бизнесе ливанской, турецкой и сербской компаниям соответственно», — рассказала Мельникова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».