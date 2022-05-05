Экономика впечатлений: в Рязани проходит фестиваль гастрономической культуры «Кухня Рязанского края»

С 1 по 31 мая в Рязани проходит юбилейный V гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края», в котором уже заявлены 9 участников: парк-отель «Сова», гастробары «Есть» и «Ходят слухи», кафе-клуб «Графин», рестораны «Разговоры», «Буфет» и «Бон аппетит», кафе «Старый мельник» и ресторан-бар «Ёлки».

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Гастросеты из локальных продуктов представляют собой творческое переосмысление привычных блюд рязанскими шеф-поварами. Малиновый калинник, ботвинья с сомом, перепелка с вареньем из одуванчиков, вареники из репы с начинкой из мягкого творога с соусом из черной смородины и «медовыми» сотами — горожан и гостей города приглашают попробовать не только блюда из локальных продуктов, но и местные напитки-специалитеты, например, рязанский шиповник, березовый сок и «Пряничный смузи» на квасе. В меню предложены и сезонные блюда: суфле из сморчков, кундюмы с белыми грибами и рагу из сморчков с луком, перец, фаршированный говядиной и перловой крупой, со сморчками и сметаной. Каждый сет местной кухни включает от пяти до семи позиций, стоимость во всех гастрономических локациях единая — 1200 рублей.

Впервые фестиваль «Кухня Рязанского края», инициированный Ассоциацией кулинаров Рязанского края, прошел в мае 2018 года и стал отправной точкой развития регионального гастрономического туризма — набирающего популярность туристского направления, знакомящего путешественников с местной культурой через призму кулинарных традиций. Целью фестиваля рестораторы видят увеличение присутствия локальных продуктов в меню рязанских ресторанов и кафе, привлечение внимания земляков и гостей города к творчеству рязанских шеф-поваров и яркую актуализацию Рязани на гастрономической карте России.