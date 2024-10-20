Экономика США вошла в новый суперцикл с неожиданными результатами

Экономика США вступила в новый суперцикл, который характеризуется неожиданными результатами финансовой политики и изменениями глобальных экономических условий. Об этом, ссылаясь на Business Insider, пишет РБК.

Предыдущий суперцикл, начавшийся в 2008 году с резкого снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы до 0%, привел к значительным финансовым потрясениям, включая падение доходности казначейских облигаций и резкие скачки корпоративных долгов. Этот период также породил значительные риски для инвесторов, как видно на примере венчурных вложений в компании без устойчивого бизнес-плана.

В условиях низких процентных ставок многие компании воспользовались «сверхдешевым долгом», что способствовало их чрезмерному росту и увеличению штатов сотрудников. Однако в последние годы ситуация изменилась. Теперь экономика США столкнулась с новыми условиями — более высокими процентными ставками, инфляцией, вызванной геополитической нестабильностью, и усиливающимся влиянием политики национальной безопасности на промышленное развитие.

Свидетельством нового суперцикла стали неожиданные результаты повышения ключевой ставки ФРС с 0,5% до 5,5% за период с 2022 по 2024 годы. Вопреки ожиданиям, это не привело к массовым увольнениям или рецессии: безработица осталась ниже 4,3%, а фондовые индексы, такие как Nasdaq 100 и S&P 500, выросли на 23% и 22% соответственно. Экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост ВВП.

Экономисты ожидают, что новый суперцикл приведет к долгосрочным изменениям, включая удорожание кредитов, рост вкладов и доходности, а также ужесточение требований на рынке труда. Влияние этого цикла окажет серьезное воздействие на мировую экономику, перераспределив финансовые потоки и заставив инвесторов и предприятия адаптироваться к новым условиям.

Те, кто сумеет приспособиться к изменениям, получат преимущества, а будущее останется за теми, кто сможет использовать возможности нового суперцикла.