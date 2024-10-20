Воскресенье, 20 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Экономика США вошла в новый суперцикл с неожиданными результатами

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Экономика США вступила в новый суперцикл, который характеризуется неожиданными результатами финансовой политики и изменениями глобальных экономических условий. Об этом, ссылаясь на Business Insider, пишет РБК.

Предыдущий суперцикл, начавшийся в 2008 году с резкого снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы до 0%, привел к значительным финансовым потрясениям, включая падение доходности казначейских облигаций и резкие скачки корпоративных долгов. Этот период также породил значительные риски для инвесторов, как видно на примере венчурных вложений в компании без устойчивого бизнес-плана.

В условиях низких процентных ставок многие компании воспользовались «сверхдешевым долгом», что способствовало их чрезмерному росту и увеличению штатов сотрудников. Однако в последние годы ситуация изменилась. Теперь экономика США столкнулась с новыми условиями — более высокими процентными ставками, инфляцией, вызванной геополитической нестабильностью, и усиливающимся влиянием политики национальной безопасности на промышленное развитие.

Свидетельством нового суперцикла стали неожиданные результаты повышения ключевой ставки ФРС с 0,5% до 5,5% за период с 2022 по 2024 годы. Вопреки ожиданиям, это не привело к массовым увольнениям или рецессии: безработица осталась ниже 4,3%, а фондовые индексы, такие как Nasdaq 100 и S&P 500, выросли на 23% и 22% соответственно. Экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост ВВП.

Экономисты ожидают, что новый суперцикл приведет к долгосрочным изменениям, включая удорожание кредитов, рост вкладов и доходности, а также ужесточение требований на рынке труда. Влияние этого цикла окажет серьезное воздействие на мировую экономику, перераспределив финансовые потоки и заставив инвесторов и предприятия адаптироваться к новым условиям.

Те, кто сумеет приспособиться к изменениям, получат преимущества, а будущее останется за теми, кто сможет использовать возможности нового суперцикла.

Новости рубрики
Новости мира

Вологодский губернатор Филимонов устроил разнос департаменту здравоохранения

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов устроил разнос департаменту здравоохранения правительства региона из-за проблем с лекарствами...
Новости мира

В Екатеринбурге арестовали мигранта, изнасиловавшего семиклассницу

Суд в Екатеринбурге арестовали 18-летнего уроженца Таджикистана, который изнасиловал семиклассницу, сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Потерпевшая...
Новости мира

Рэпера Трикопюшона убили в Челябинске

Трикопюшону было 35 лет. ЧП случилось в доме на улице Дегтярева.
Новости мира

Светлана Журова объяснила перестановки в руководстве российского спорта

На это указал и Станислав Поздняков, который недавно объявил о своём уходе с поста президента Олимпийского комитета России.