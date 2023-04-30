Экологический флешмоб для отдыхающих в Рязанской области

Отдыхающим на природе в Рязанской области предлагают поучаствовать в экологическом флешмобе. Помочь природе и показать пример другим призывают в группе Автоклуб города Касимов ВКонтакте.

Выезжая на природу, возьми с собой пакет для мусора. Когда приедешь на отдых, сфотографируй место, где будешь отдыхать. После отдыха собери в пакет весь мусор за собой, сфотографируй место отдыха после себя и отвези пакет с мусором в контейнер. Размести результат своего отдыха в соцсетях. Пусть другие учатся!

Впереди — майские праздники, и у многих в планах отдых за городом.