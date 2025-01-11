Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рязани

Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Рязани. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России.
Спортсмены показали следующие результаты:
- Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 20:03.0 (1)
- Антон Смольский (Беларусь) +18.1 (1)
- Кирилл Бажин (Свердловская область) +33.0 (3).
Состязания проходят на биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани.
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Латыпов лидирует и в общем зачёте Кубка Росси.
- Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 312
- Антон Бабиков (Башкортостан) – 285
- Кирилл Бажин (Свердловская область) – 283.