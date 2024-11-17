Ярославцы замерзают в квартирах, несмотря на оплату отопления

Жители нескольких домов в Ярославле пожаловались на проблемы с отоплением и холодные батареи, из-за чего они замерзают в квартирах, пишет «Про Город».
С такой ситуацией столкнулись в доме на улице Радищева. Проживающая в нем женщина рассказала, что обращалась в УК с жалобами, но получала ответ, что показатели в норме, а на улице плюсовая температура.
Ее поддержали жители других домов, отметив, что в их квартирах холодно уже пять дней.
Горожане потребовали от управляющих компаний перерасчета за отопление или нормальной работы батарей.