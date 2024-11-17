Воскресенье, 17 ноября, 2024
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Ярославцы замерзают в квартирах, несмотря на оплату отопления

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Жители нескольких домов в Ярославле пожаловались на проблемы с отоплением и холодные батареи, из-за чего они замерзают в квартирах, пишет «Про Город».

С такой ситуацией столкнулись в доме на улице Радищева. Проживающая в нем женщина рассказала, что обращалась в УК с жалобами, но получала ответ, что показатели в норме, а на улице плюсовая температура.

«За что я плачу и какая у них там норма, когда всегда батарею трогали рукой и понимали, тепло или холодно. У нас батареи еле теплые!» – возмутилась жительница Ярославля.

Ее поддержали жители других домов, отметив, что в их квартирах холодно уже пять дней.

«Думали пробка, сливали воду из батарей самостоятельно, батареи через минут 20 чуть теплее, а потом тоже самое», – пишет ярославна.

Горожане потребовали от управляющих компаний перерасчета за отопление или нормальной работы батарей.

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