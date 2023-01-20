Пятница, 20 января, 2023
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Ярославцы вырвали измученного кота из рук хозяина-живодера

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Жители Брагино в Ярославле вырвали измученного кота из рук хозяина-живодера, сообщил «Про Город».

По словам соседей, из квартиры мужчины были слышны страшные кошачьи крики и визг.

«Полчаса назад позвонили люди и сказали, что у хозяина на балконе с 9 часов утра сидит кошка, мерзнет, просится внутрь. Хозяин не пускал. Соседям сказал, что кошка наказана», – рассказали очевидцы.

В доме также жила собака, которая однажды пропала. Над также могли издеваться.

Накануне стало известно, ярославец вышел на балкон и стал угрожать местным жителями пистолетом, наставляя его в лицо. Вероятно, речь идет о травматическом или игрушечном оружии. Злоумышленник не хотел отдавать кота.

«На фото соседка его, которая знает его с детства. Она подошла к нему и отвела его руку с пистолетом. Он опустил пистолет», – уточнила одна из спасительниц животного.

Выяснилось, что кот уже на передержке. У него диагностировали истощение и ушиб мягких тканей задней правой лапы.

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