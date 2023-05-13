Жители Ярославля раскритиковали в соцсети «ВКонтакте» губернатора Михаила Евраева за регулярные инспекции центра города.

По их мнению, подробные проверки не приносят никакого результата. Так, во время инспекции глава региона обнаружил незаконную свалку у одного из домов.

«Навести порядок надо. Понятно же кто кидает, кидают эти друзья. Так, а чего вы к ним мер не принимаете, расскажите», — обратилась к нему одна из горожанок.

Один из чиновников пояснил, что ворота организации, которая устроила свалку, постоянно закрыты.

Другие участники беседы резонно посоветовали Евраеву посетить спальные районы и дворы, а не центр города. Некоторые назвали его действия «показухой для галочки».