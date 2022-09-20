Ярославцы пожаловались на эксгибициониста с веревкой на половом органе

В Ярославле жители сразу нескольких районов жалуются на эксгибициониста, пишет 76.RU. Опубликована фотография с места выходки горожанина.

По словам очевидцев, мужчина без штанов ложится в кустах, а когда его замечают — убегает. Стали известны подробности происшествия в Тверицком бору на тропе, ведущей от ж/д полотна в сторону школы № 50.

«С одной стороны тропы положил бревно, к нему веревкой привязал свой причиндал, а сам лег с противоположной стороны и лежал, не двигаясь, в кустах», – пояснил очевидец.

Похожую уловку он совершил в кустах по адресу Чкалова, 44, где веревка также была выкинута на дорогу как приманка. Ярославец лежал без штанов и на улице Терешковой. Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Заволжском районе.