Жители Ярославля устроили акцию протеста возле «Ринг Премьер Отеля», где посол Кшиштоф Краевский провел закрытую встречу с польской диаспорой, сообщило издание Про Город.

Собравшиеся горожане раскритиковали Варшаву за помощь Киеву и антироссийскую политику.

«Нет фашизму! За Россию!» – скандировали ярославцы.

Глава штаба регионального отделения Юнармии Тарас Сидорин пояснил, что горожане хотели показать дипломату поддержку курса Владимира Путина.

Сам Краевский пояснил, что посетил Леонтьевское кладбище, где похоронены представители польской диаспоры, и поклонился хоккеистам «Локомотива».