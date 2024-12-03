Ярмарка выходного дня в Рязани начала работу на новом месте в Дашково-Песочне

В Рязани продолжают работу еженедельные ярмарки выходного дня, проводимые региональным министерством сельского хозяйства. Подробности сообщил сайт правительства Рязанской области.

В субботу, 30 ноября, впервые проведена ярмарка на новой площадке у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне. Торговцы расположились на территории рядом со строящимся военным госпиталем.

Теперь в городе работают пять площадок для проведения ярмарок выходного дня. 7 декабря рязанцы смогут посетить площадки у КДЦ «Октябрь», ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне, ТЦ «КИТ» в Канищево, на улице Дзержинского (территория УРТ), у здания ЦНТИ в Московском районе.

В минувшую субботу в торговле принимали участие в общей сложности 162 региональных производителя продуктов питания, включая фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. На 246 торговых точках продано 7 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 4,2 тонны молока и молочных продуктов, 4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий.

Также рязанцы могут приобрести мёд, живую рыбу, фрукты и овощи.