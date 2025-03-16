Январские морозы настигли Рязанскую область

Январские морозы пришли в Рязанскую область в ночь с 15 на 16 марта. Об этом сообщает синоптик Евгений Тишковец.

Рязань оказалась в мешке радиационного холода. В ночь с 15 на 16 марта воздух остыл до -12,5°С. Это соответствует многолетним показателям января.

По-зимнему холодно было и в других регионах Центральной России. В Калужской области температура опустилась до -13,6°С, Тверской и Костромской до -9,7°С, Смоленской до -9,8°С, Нижегородской до -10,2°С, Брянской до -8,6°С, Владимирской до -11,6°С, Кировской до -10,7°С.