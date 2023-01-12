Заместитель председатель Госкомитета Якутии по занятости населения, член КПРФ Савва Михайлов назвал фейком новость о надругательстве над 26-летним гражданином Южной Кореи, сообщила КП.

Ранее такая информация появилась в телеграм-канале SHOT. Утверждалось, что мужчина приехал в Россию за политическим убежищем. За это его прозвали «корейским Сноуденом».

Как сообщается, при заселении в гостиницу у мужчины отказались принимать иностранную валюту. Тогда ему якобы предложил переночевать в своем номере Михайлов, где и произошло преступление сексуального характера.

Михайлов призвал не верить этой «ужасной новости».

«Я сразу скажу, что это стопроцентная подстава, чья-то игра, которая имеет определенный контекст», – обратил внимание он.

Якутский чиновник намерен обратиться в суд за распространение фейка в его адрес.