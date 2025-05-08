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Новости России

«Я говорю по-русски»: жительница ДНР отказалась уезжать на Западную Украину

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Жительница подконтрольного ВСУ Красноармейска в ДНР отказалась эвакуироваться под Киев из-за запрета там говорить на русском языке, пишет «Страна.ua».

На кадрах видно, как люди в военной форме предлагают двум женщинам уехать в Ирпень из-за идущих рядом боевых действий.

«Я говорю по-русски и на Западную Украину не поеду», — сказала одна из них.

Женщина не согласилась со словами волонтеров о том, что в Ирпени можно готовить и на русском, и на украинском.

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