«Я говорю по-русски»: жительница ДНР отказалась уезжать на Западную Украину

Жительница подконтрольного ВСУ Красноармейска в ДНР отказалась эвакуироваться под Киев из-за запрета там говорить на русском языке, пишет «Страна.ua».

На кадрах видно, как люди в военной форме предлагают двум женщинам уехать в Ирпень из-за идущих рядом боевых действий.

«Я говорю по-русски и на Западную Украину не поеду», — сказала одна из них.

Женщина не согласилась со словами волонтеров о том, что в Ирпени можно готовить и на русском, и на украинском.