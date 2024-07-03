Среда, 3 июля, 2024

Я четыре года жила с монстром: россиянка рассказала о жизни с маньяком

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Жительница Челябинска Ирина Борисенко (имя изменено) четыре года прожила с маньяком и родила ребенка, не зная о его прошлом. Подробнее о ситуации рассказала «Комсомольская правда».

Издание напомнило, что на свободу после отсидки начали выходить маньяки 90-х: людоед Михаил Малышев, скопинский маньяк Виктор Мохов, подельник вятского маньяка-рабовладельца Александр Михеев, «лесной» маньяк Дмитрий Ворошилов и другие. Эти люди теперь спокойно живут среди нас, если, конечно, не садятся снова.

Ирине «посчастливилось» познакомиться с маньяком-малолеткой Дмитрием Копыловым. За пять убийств с изнасилованием с июня 2004 по август 2005 года серийный убийца получил из-за возраста всего 10 лет. В 2016 году Копылов вышел на свободу, ему было 28 лет.

С маньяком Ирина Борисенко познакомилась на СТО, где он работал. Женщина, одна воспитывавшая двух детей, взяла телефон у мастера, чтобы было кому звонить в случае поломки машины.

Любви с первого взгляда не было, но пара начала переписываться, затем Копылов помог Ирине с новосельем. Так завязались отношения. Затем у пары родилась дочь. После этого Дмитрий начал пить, распускать руки.

Мужчину злило, что женщина не записала его отцом ребёнка, она объясняла, что не стала этого делать, так как отношения не узаконены. После очередного рукоприкладства Ирина сбежала с детьми, жила у знакомых, родственников. Но затем всё же вернулась в свою квартиру, где оставался маньяк.

Избиения время от времени продолжались, Борисенко обращалась к участковому, но маньяк вновь возвращался домой.

Иногда тиран и вовсе измывался над женщиной, лишая ее сна. Заставлял сидеть ночами на кухне и слушать его исповеди.

— Ты понимаешь, у меня внутри все горит, — заводил шарманку пьяный мужчина. — Я конченый человек. Мне место только в аду, я это все осознал. Я ночами спать не могу. Мне кошмары снятся, как я убиваю людей.

Женщина знала, что живёт с бывшим зеком, так как у него были тюремные татуировки. Но он говорил, что сидел за кражу. Правда выяснилась, когда друзья 15-летнего сына женщины нашли информацию о маньяке в интернете.

— Это был шок. Я четыре года жила с монстром. Я знала, что он такой, но не настолько. Эти его разговоры об убийствах… Я думала, что бред, а он правда убивал. Говорил, что кошмары снятся, а спал всегда крепко-крепко, ни разу посреди ночи не просыпался, — рассказала женщина.

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