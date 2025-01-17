Известный спортивный журналист Бойцов служит в зоне СВО в рязанском полку

Константин Бойцов, известный спортивный журналист, бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России, ушедший на СВО, служит в составе полка, дислоцированного в Рязани. Об этом он рассказал «Спорт-Экспресс».

Бойцова заметили на трибунах во время проведения «Гонки чемпионов» на биатлонном комплексе «Алмаз». В этот день он находился в командировке в Рязани и решил посмотреть соревнования. По словам журналиста, командир пошёл навстречу и отпустил на стадион.

— Полк, в котором я служу, базируется здесь. Боевые задачи мы выполняем в Курской области, куда я, собственно, и приехал после учебки, а расквартирован здесь, — рассказал Константин.

Контракт с Минобороны Бойцов подписал в октябре прошлого года. Тема Донбасса, где он служил срочку в советской армии, для него очень близка.

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Для многих решение пойти на СВО стало неожиданностью, но «биатлонная семья» его поддержала. Родным было тяжелее.

— Я не сразу сообщил. Когда у жены возник вопрос «Что тебя сподвигло?», я ей объяснил. У меня жена — врач. Когда были коронавирусные волны, она сразу пошла работать в ковидный центр. В общем, лишних вопросов не было. Старшая дочь не сразу поняла… была очень взволнованна, — рассказал Константин.

Бойцову 55 лет, он рядовой инженерно-саперной роты в Рязанском полку ВДВ. Позывной — «Журналист». Боевые задачи подразделение сейчас выполняет в Курской области.