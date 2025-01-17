Известный спортивный журналист Бойцов служит в зоне СВО в рязанском полку

Константин Бойцов, известный спортивный журналист, бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России, ушедший на СВО, служит в составе полка, дислоцированного в Рязани. Об этом он рассказал «Спорт-Экспресс».
Бойцова заметили на трибунах во время проведения «Гонки чемпионов» на биатлонном комплексе «Алмаз». В этот день он находился в командировке в Рязани и решил посмотреть соревнования. По словам журналиста, командир пошёл навстречу и отпустил на стадион.
Контракт с Минобороны Бойцов подписал в октябре прошлого года. Тема Донбасса, где он служил срочку в советской армии, для него очень близка.
Для многих решение пойти на СВО стало неожиданностью, но «биатлонная семья» его поддержала. Родным было тяжелее.
Бойцову 55 лет, он рядовой инженерно-саперной роты в Рязанском полку ВДВ. Позывной — «Журналист». Боевые задачи подразделение сейчас выполняет в Курской области.