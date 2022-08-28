Известный квнщик умер накануне свадьбы и 31-летния

В Нижнем Тагиле в возрасте 30 лет скончался известный квнщик Никита Сумароков, сообщает TagilCity.ru.
Сумароков играл в лиге КВН «Новая версия», был ведущим различных мероприятий. 11 сентября молодому мужчине должен был исполнится 31 год, на 23 число назначена свадьба.
По словам друга Никиты Дениса, парень приехал к друзьям, зашёл за гаражи и умер. Скорая помощь констатировала факт смерти. Точную причину гибели Сумарокова назовёт вскрытие, назначенное на 29 августа.
У Никиты остались мама и невеста. В 2016 году квнщик прекратил работать тамадой, уехал из города. В ближайшее время он собирался вернуться в развлекательный бизнес Нижнего Тагила.