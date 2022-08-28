Известный квнщик умер накануне свадьбы и 31-летния

В Нижнем Тагиле в возрасте 30 лет скончался известный квнщик Никита Сумароков, сообщает TagilCity.ru.

Сумароков играл в лиге КВН «Новая версия», был ведущим различных мероприятий. 11 сентября молодому мужчине должен был исполнится 31 год, на 23 число назначена свадьба.

— Фронт-мен команды «Северный квартал», которая шумела на сцене Городского дворца молодежи в первой половине 2010-х годов, скончался 26 августа, — сообщает издание.

По словам друга Никиты Дениса, парень приехал к друзьям, зашёл за гаражи и умер. Скорая помощь констатировала факт смерти. Точную причину гибели Сумарокова назовёт вскрытие, назначенное на 29 августа.

У Никиты остались мама и невеста. В 2016 году квнщик прекратил работать тамадой, уехал из города. В ближайшее время он собирался вернуться в развлекательный бизнес Нижнего Тагила.