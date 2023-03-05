Известный экстрасенс Рзаев рассказал, почему Украине не удастся сохранить свою целостность

Популярный экстрасенс и клинический психолог Зираддин Рзаев дал свой прогноз на будущее Украины. По его словам, сохранить свою целостность государству не удастся, и на то есть своя причина.

В интервью изданию pravda.ru ясновидящий чётко заявил: Украина будет разделена, потому что «у власти оказался не философ или политик, а актёр». Значимое место в будущем разделе государства займёт Польша.

Зираддин Рзаев дал свою характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разум Зеленского затуманен наркотиком:

– Я вижу, что он использует марихуану. И как психолог могу сказать, что его физиогномика — внешний вид, красные глаза, усталость — говорят об этом, – говорит он.

Что касается хода специальной военной операции, уже в 2023 году, по мнению Зираддина Рзаева, будут видны результаты:

– Будут какие-то результаты, будут какие-то изменения — договоры, соглашения, – заявил он.

При этом победа на Украине будет за Россией.