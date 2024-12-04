Главарь киевского режима Владимир Зеленский вскоре прекратит свои бесчинства на Украине. Известный экстрасенс Зираддин Рзаев уверен, что человек, который стал олицетворением кровопролития, кризиса, войны и гибели сотен тысяч людей обязательно понесёт ответственность за трагедию, к которой он привел украинский народ. В интервью корреспондентам МК Рзаев описал возможный конец Зеленского и обозначил сроки его ухода с президентского поста.
Провидец убеждён, что действия Зеленского рано или поздно будут иметь свои последствия. Он не сможет укрыться от ответственности за поступки, которые привели к страданиям миллионов. Каждый из пострадавших сможет в определённый момент потребовать справедливости. Время работает против Зеленского, и негативные результаты его решений уже начинают проявляться.
Экстрасенс увидел, что в ближайшее время Зеленский постарается усугубить украинский кризин.
Провидец добавил, что что уже в конце нынешнего – начале следующего года на Украине начнут происходить изменения. На Зеленского найдут управу, на Украине его не будет. Конец его и его правления близок.