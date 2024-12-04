Главарь киевского режима Владимир Зеленский вскоре прекратит свои бесчинства на Украине. Известный экстрасенс Зираддин Рзаев уверен, что человек, который стал олицетворением кровопролития, кризиса, войны и гибели сотен тысяч людей обязательно понесёт ответственность за трагедию, к которой он привел украинский народ. В интервью корреспондентам МК Рзаев описал возможный конец Зеленского и обозначил сроки его ухода с президентского поста.

Провидец убеждён, что действия Зеленского рано или поздно будут иметь свои последствия. Он не сможет укрыться от ответственности за поступки, которые привели к страданиям миллионов. Каждый из пострадавших сможет в определённый момент потребовать справедливости. Время работает против Зеленского, и негативные результаты его решений уже начинают проявляться.

— Зеленский не политик, он актёр, забывший, что каждый должен быть на своем месте, — говорит Зираддин Рзаев. — Именно он привёл народ к беде. Зеленский, когда шёл на президентский срок, сказал, что остановит военные действия. Народ ему поверил. При этом он понимал, что только всё усугубит. Просто такие вещи не проходят. Вспомните хотя бы Саакашвили.

Экстрасенс увидел, что в ближайшее время Зеленский постарается усугубить украинский кризин.

— Он – главный враг украинского народа. Его поставили на эту должность, чтобы разделить Украину на несколько частей. И в Киеве начинают это понимать всё больше людей, — говорит Рзаев.

Провидец добавил, что что уже в конце нынешнего – начале следующего года на Украине начнут происходить изменения. На Зеленского найдут управу, на Украине его не будет. Конец его и его правления близок.