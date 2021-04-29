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Четверг, 29 апреля, 2021
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Известного российского актера задержали с мефедроном

Елена Лобанова
Фото kino-teatr.ru
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В Москве задержали известного российского актера Андрея Лаптева с мефедроном. Об этом сообщает РЕН ТВ

Полицейские обратили внимание на подозрительное поведение мужчины на улице. Они решили проверить, есть ли у него незаконные предметы, и обнаружили сверток с мефедроном. 

Против Лаптева возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей. Проблемы с законом у мужчина начались еще в 2009 году, когда его признали виновным в разбое.

Лаптев известен по сериалам «Большая игра», «Безмолвный свидетель», «Закон и порядок».

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