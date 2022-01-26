Известная рязанская группа Feelin’s представит новую программу в филармонии

30 января в Рязанской филармонии группа Feelin’s вместе с солистами лучшего степ-шоу России Vortex представит новое музыкально-танцевальное Jazz & Tap show (6+).

В программе концерта – авторская музыка Геннадия Филина, мировые джазовые хиты и яркие номера солистов степ-шоу Vortex. Зрителей ждут блестящее мастерство владения ритмом, виртуозные номера из бродвейских мюзиклов, ирландский степ, body percussion, русская чечётка и яркий узнаваемый джазовый стиль Feelin’s.

Жаркие импровизации, полёт творческой мысли и драйв — всё это Jazz & Tap!

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Начало в 17.00.

Приобрести билеты на Jazz & Tap show можно на сайте филармонии по ссылке. Также доступна покупка билетов по «Пушкинской карте».

Feelin’s — популярная российская джазовая группа (руководитель композитор, пианист и продюсер Геннадий Филин). Главное достоинство музыки Геннадия Филина — яркие, запоминающиеся с первого раза авторские темы и эффектное исполнение. Группа регулярно выступает на российских и зарубежных фестивалях, концертирует и записывает альбомы с выдающимися исполнителями. Среди них Игорь Бутман (Россия), Bill Evans (обладатель «Грэмми», США), Boris Savoldelli (Италия), Frank Vaganeè (руководитель международного джазового оркестра Брюсселя, Бельгия) и многие другими.

Участник крупнейших международных фестивалей «Триумф джаза», «SochiJazz», «Euro City Fest» (Германия), «Novara Jazz» (Италия) и др. Дискография — 10 альбомов, изданных на авторитетных лейблах Монолит Рекордс и Butman Music.

Тимофей Тимофеев, Виктор Шустов, Дмитрий Силаев – уникальные исполнители, виртуозы, солисты cтеп-шоу «Vortex», обладатели Гран-при и Лауреаты международных фестивалей и конкурсов по джаз, модерн, хип-хоп танцу, победители чемпионатов России и Мира по степ-танцу, непобедимые финалисты ТВ-шоу «Минута славы» на Первом канале, участники популярных ТВ-шоу и программ «Измайловский парк», «Смеяться разрешается», «Юморина в Сочи», «Три Аккорда» и других программ с участием звезд российской и зарубежной сцены. Обладатели премии «Все Цвета Джаза» за вклад в развитие джазовой культуры в России.