Воскресенье, 26 февраля, 2023
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Известная провидица объявила срок ухода Байдена в отставку

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Изображение Angelique Johnson с сайта Pixabay

Известная провидица, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова представила свой прогноз на ближайшее будущее президента США Джо Байдена. Она рассказала, чего боится пожилой руководитель государства, как он себя сейчас чувствует и чем руководствуется, принимая те или иные решения по поводу Украины.

Как передаёт издание ФедералПресс со ссылкой на Ахметжанову, Байдену сейчас очень тяжело исполнять обязанности президента. Несмотря на заявления по поводу его желания избраться на второй срок, он хочет покинуть свой пост.

– Пока его стараются держать до последнего. Байден очень боится, что в Белый дом вновь вернётся Трамп. Это самый главный страх, – сказала Кажетта.

Уход Байдена с поста президента может произойти уже этой осенью или в следующему году.

Самый главный страх Байдена касается его здоровья. Сейчас политика активно поддерживают медикаментозно.

– Изменения в организме идут очень серьезные. Я вижу, что его лечат сильнейшими лекарствами – делают уколы, чтобы работал мозг. У него серьезные проблемы с памятью и кровью. Байден перенес микроинсульт, – убеждена провидица.

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