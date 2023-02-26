Известная провидица объявила срок ухода Байдена в отставку

Известная провидица, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова представила свой прогноз на ближайшее будущее президента США Джо Байдена. Она рассказала, чего боится пожилой руководитель государства, как он себя сейчас чувствует и чем руководствуется, принимая те или иные решения по поводу Украины.
Как передаёт издание ФедералПресс со ссылкой на Ахметжанову, Байдену сейчас очень тяжело исполнять обязанности президента. Несмотря на заявления по поводу его желания избраться на второй срок, он хочет покинуть свой пост.
Уход Байдена с поста президента может произойти уже этой осенью или в следующему году.
Самый главный страх Байдена касается его здоровья. Сейчас политика активно поддерживают медикаментозно.
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