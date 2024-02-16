Известная массажистка погибла в Екатеринбурге

Ночью в Академическом районе Екатеринбурга при падении из окна разбила известная в городе массажитска Вероника Белоусова, сообщает E1.ru.

По данным СМИ, погибшей было 26 лет, девушка приехала из Пермского края. Сообщается, что Вероника была инвалидом по зрению — один глаз практически не видел.

Массажистка жила в доме на Рябинина, 18/3. Труп с полиэтиленовым пакетом на голове нашли соседи. Девушка была в куртке и штанах без обуви.

Соседи предполагают, что Нику могли убить. Жительница дома сообщила журналистам, что у погибшей была пробита голова. Медики скорой, забиравшей труп, якобы, рассказали, что смерть носит криминальный характер.

Ника жила в квартире одна. Соседи описывают ее как очень спокойную девушку, без вредных привычек.