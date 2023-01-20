Известная экстрасенс и звезда шоу «Другой мир» Саона, как и многие другие эзотерики, пристально следит за ходом специальной военной операции на Украине. Она ответила на вопрос МК о том, когда ситуация в противостоянии изменится.

По словам Саоны, стремительно события спецоперации начнут развиваться уже в ближайшие месяцы.

– Основные моменты, которые переломят ход СВО, произойдут в феврале и марте. В конце января вероятна серьёзная провокация в адрес России. Украинские политики понимают, что их конец близок, – заявляет провидица.

Поддержка Украины на Западе будет стремительно ослабевать, а многие европейские лидеры в 2023 году будут терять власть.

– Что касается нашей страны, то Россия имеет большую силу, которую на сегодняшний день некоторые западные политики недооценивают, – уверяет Саона. – Это уже в ближайшие месяцы поймут все. Россия – не одна, как пытаются показать в Европе.

Ранее известная провидица Кажетта Ахмеджанова назвала причину затягивания спецоперации на Украине. А экстрасенс Гасанова предсказала завершение СВО.