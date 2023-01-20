Известная экстрасенс и звезда шоу «Другой мир» Саона, как и многие другие эзотерики, пристально следит за ходом специальной военной операции на Украине. Она ответила на вопрос МК о том, когда ситуация в противостоянии изменится.
По словам Саоны, стремительно события спецоперации начнут развиваться уже в ближайшие месяцы.
Поддержка Украины на Западе будет стремительно ослабевать, а многие европейские лидеры в 2023 году будут терять власть.
Ранее известная провидица Кажетта Ахмеджанова назвала причину затягивания спецоперации на Украине. А экстрасенс Гасанова предсказала завершение СВО.
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