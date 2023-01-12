Экстрасенс Гасанова предсказала завершение СВО

Экстрасенс Мирелла Гасанова в интервью «МК» предрекла скорое окончание специальной военной операции на Украине.

По её мнению, события развиваются не так, как планировали изначально в США. Теперь американцы думают, как красиво выйти из конфликта, считая участие в нём бессмысленным.

— Запад совершил серьёзный просчёт в противостоянии с Россией, ситуацию исправить не получится, — уверена Гасанова. — Изначально у них была ставка на то, что Россия не станет столь активно защищать мирных жителей Украины. Но Владимир Путин действует решительно.

Утрата возможности влиять на Москву поставила американцев в безвыходное положение. По словам экстрасенса, РФ в ходе СВО уложила США на лопатки.

Америка боится объединения бывших республик СССР, поэтому специально спровоцировала конфликт на Украине. Сценарий для американцев пошёл не так, как планировалось, поэтому они не видят больше смысла в поддержке этой страны. В ближайшие месяцы, по мнению экстрасенса, мы увидим развязку.