Известная шаманка и провидица, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова ответила на вопрос, почему затянулась специальная военная операция на Украине. По её мнению, всё дело — во вмешательстве высших сил.

Вот что сказала экстрасенс в интервью «Московскому комсомольцу»:

– Конфликт несколько затянулся, потому что на нашу землю пришёл Бог войны, — считает она. – Это — основная причина.

По мнению провидицы, в 2023 году СВО на Украине будет продолжаться. Не исключены всевозможные провокации. При этом Кажетта не видит эскалации конфликта. Несмотря на возможные тяжёлые моменты в приграничных с Украиной районах, в самой России всё будет спокойно:

— В итоге всё будет хорошо. Русские люди – очень сильные духом, они могут противостоять любым неприятностям, — заявила она.

Ранее Кажетта Ахмеджанова представила свой неутешительный прогноз для президента Украины Владимира Зеленского. Также ныне покойный политик Владимир Жириновский оставил пророчество о судьбоносной дате в спецоперации на Украине.