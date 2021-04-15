«Известия» составили топ-5 блогеров — нарушителей ПДД

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Антирейтинг нарушителей ПДД возглавляет популярный в сети автоблогер Эрик Давидыч, на счету которого 674 штрафа. Кроме него, в пятерке — Эдвард Бил, 1 апреля устроивший в центре Москвы страшное ДТП, а также Настя Ивлеева, Гусейн Гасанов и Литвин (Михаил Литвинов). Число административных протоколов, составленных на них, исчисляется сотнями.

Причем Давидыч является автоблогером и рекламирует в соцсетях машины. На его счету 674 штрафа, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Эдвард Бил за свою карьеру автолюбителя совершил 566 нарушений ПДД, большая часть которых связана с превышением скорости. Бил зарабатывает, устраивая пранки, в которых публично показывает, как нарушает правила дорожного движения.

В Госдуме «Известиям» заявили о подготовке законопроекта, который будет препятствовать рекламе нарушений ПДД в интернете. А блогеров, зарабатывающих на дорожном хайпе, заставят платить налоги, сообщил депутат Анатолий Выборный.

— Люди лихачат на дорогах и делают из этого бизнес в прямом эфире. Они зарабатывают миллионы, но их доходы выпали из обоймы правового регулирования и из налогооблагаемой базы. Мы хотим их туда включить, — отметил парламентарий.

Другие собеседники издания тоже сошлись во мнении, что практику открытого игнорирования знаменитостями дорожных правил пора прекращать.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без руля в голове: топ блогеров — нарушителей ПДД возглавил Эрик Давидыч

