Израиль спрогнозировал сроки признания российской вакцины «Спутник V»

Для российских туристов, как ожидается, Израиль откроется 1 декабря. До этой даты ближневосточное государство намерено признать вакцину «Спутник V». Об этом в интервью «Известиям» заявил министр туризма Израиля Йоэль Развозов, прибывший в Россию с визитом.
Министр уточнил: въехать в Израиль смогут пока только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад. Это связано с тем, отметил Йоэль Развозов, что израильские власти наблюдали следующую картину: у граждан, которые были привиты двумя дозами вакцины, через 5-6 месяцев антитела уже пошли на спад, а потом в Израиле началась четвертая волна пандемии.
Но что касается «Спутника Лайт», то, как отметил Йоэль Развозов, «это для нас довольно новая информация». «Спутник Лайт» не был подан на регистрацию в ВОЗ. А «Спутник V», подчеркнул министр, может в ближайшем будущем быть признан ВОЗ, и в израильском минздраве сейчас обсуждается именно эта конкретная вакцина.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Израиль откроется для всех туристов из России»