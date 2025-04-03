Изменилось расписание автобуса №2 Рязань-2 – Богородское кладбище

В Рязани с 1 апреля изменилось расписание движения автобуса № 2 по маршруту «Ст. Рязань-2 – Богородское кладбище». Об этом сообщает администрация города.

Расписание автобуса:

— время отправления от ст. Рязань-2 (ежедневно): 07:07, 07:50, 08:33, 09:17, 10:00, 10:44, 11:27, 12:12, 12:57, 14:07, 14:52, 15:37, 16:22, 17:10.

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— время отправления от ост. Богородское кладбище (ежедневно): 07:52, 08:35, 09:18, 10:02, 10:45, 11:30, 12:15, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:05, 17:51 (до Радиоуниверситета).

Администрация Рязани просит учитывать данную информацию при планировании своих поездок.