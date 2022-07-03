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Воскресенье, 3 июля, 2022

Из желудка пациента в Ростове врачи извлекли 6 острых предметов

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Татьяна Проводина

Из желудка пациента в Ростове врачи извлекли 6 острых предметов

Фото из Телеграм канала Алексея Логвиненко

Врачи городской больницы №20 в Ростове извлекли 6 острых предметов из желудка пациента.

45-летний мужчина обращался в разные медучреждения, везде единогласно заявляли о необходимости полостной операции. Мужчина не соглашался на операцию несколько месяцев, после чего его госпитализировали по скорой помощи в больницу №20. Об этом пишет глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram канале.

30-минутную операцию провёл завотделением интроскопии Игорь Шитиков. Инородные тела были извлечены гастроскопом без единого разреза. Как предметы попали в желудок мужчины, не сообщается.

Алексей Логвиненко поблагодарил врачей за высокий профессионализм.

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