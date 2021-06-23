Из-за проведения патриотической акции ограничат парковку у вокзала «Рязань-2»

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В Рязани перекроют парковку вокзала «Рязань-2», а также проезд Завражнова из-за проведения патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Парковку для частного транспорта у вокзала ограничат с 22.00 25 июня до 14.00 26 июня. Также оставлять машины запретят 26 июня с 05.00 до 10.00 на проезде Завражнова (от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС).

Кроме того, на этом участке ограничат движение транспорта с 09.40 до 10.00.

Мэрия просит учитывать эту информацию при планировании поездок.