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Воскресенье, 16 мая, 2021
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Из-за потепления в Окском заповеднике появились богомолы

7info
Изображение Josch13 с сайта Pixabay
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На территории Окского биосферного заповедника в Рязанской области впервые появились богомолы, сообщил ТАСС  старший научный сотрудник  заповедника Александр Онуфреня.

Пока богомолов немного, сообщил учёный. Угроза от хищника насекомым неочевидна, требуется изучение. Появление видов, живших раньше в южной части страны, вызвано изменением климата.

– До конца XX века среднегодовая температура была 4,5 градуса, теперь почти ежегодно средняя температура составляет 7,5 градуса, – рассказал Онуфреня.

Изменение климата позволило закрепиться на новых территориях богомолам, но стало гибельным для других животных. Высыхание озёр ведёт к гибели выхухоли, рыбы, лягушки не могут откладывать икру, проблемы у водоплавающих птиц. Если поймы не затапливаются, меняются растения, появляются суходольные луга.

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