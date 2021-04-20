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Вторник, 20 апреля, 2021
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Из-за покупки квартир для сирот по завышенным ценам в Рязани возбудили уголовное дело

Елена Лобанова
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В следственном комитет по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту покупки квартир для сирот по завышенным ценам. Общий ущерб для бюджетной системы составил 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Следователи выяснили, что в 2019 году администрация Рязанского района заключила 9 контрактов на покупку жилья детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей. При подготовке документации все 9 квартир купили по завышенным ценам. В результате, бюджетной системе причинен ущерб на сумму почти 4 млн рублей.

Следователи устанавливают конкретных должностных лиц, которые допустили это нарушение. Расследование уголовного дела продолжается.

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