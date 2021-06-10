Из-за перекрытия центра Костромы 12 июня изменятся маршруты общественного транспорта

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В субботу, 12 июня, в Костроме перекроют центр города. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В праздник с 07:00 до 15:00 в центре города будет проходить полумарафон «Здорово, Кострома!».

Автобусы, которые ездят через центральную часть будут следовать по третьему полукольцу (улицы Ивана Сусанина, Калиновской, Полянской, Депутатской). Троллейбусы №№ 2, 3, 7 приостановят свою работу.

Автобусы, которые ходят через реку Кострому, проследуют по улицам Калиновская – Полянская – Депутатская – Симановского. Останавливаться транспорт будет на «КВЦ «Губернский»», «Улице Терешковой».

Некоторые автобусы изменят конечные остановки «поселок Козелино» и «сады Майские» на «площадь Конституции» и «Цирк» соответственно.

В понедельник, 14 июня, движение общественного транспорта организуют по режиму выходного дня.