Из-за надвигающейся непогоды коммунальные службы Рязани переведут в режим повышенной готовности

29 ноября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное совещание со своими подчинёнными. Они обсудили вопросы уборки города в зимний период, соблюдение правил благоустройства, транспортное обслуживание населения и прохождение вакцинации.

В ближайшее время в Рязани прогнозируется ухудшение погодных условий: перепады температуры, сильные осадки. В связи с этим коммунальные службы будут переведены в режим повышенной готовности. На муниципальных предприятиях будут работать дежурные бригады

Мэр Рязани напомнила, что 1 декабря возобновляет работу городской маршрут №45. Двигаться автобусы будут по изменённой схеме: посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Улица Большая, 90». На маршрут направят 8 автобусов среднего класса.

Продолжается работа по выявлению нарушений правил благоустройства. На прошлой неделе специалисты администрации обследовали 96 адресных ориентиров, составлен 21 протокол. 243 хозяйствующим субъектам направили уведомления о необходимости содержать в порядке территорию.

Также в Рязани продолжаются рейды по контролю за использованием средств защиты в транспорте и общественных местах, а также разъяснительная работа о прохождении вакцинации.

Ещё один вопрос, который обсудили на совещании, касается работы с местными жителями, в том числе на платформе обратной связи.