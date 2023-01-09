Понедельник, 9 января, 2023
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Из-за коммунальной аварии без тепла остаются 19 многоквартирных домов

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Фото из Телеграм канала Елены Сорокиной

В Рязани из-за коммунальной аварии на магистральных теплосетях Дягилевской ТЭЦ без тепла остаются 19 многоквартирных домов. Такая информация 9 января прозвучала на совещании в горадминистрации, которое провела мэр Елена Сорокина.

Сорокиной доложили, что повреждение локализовано, на месте аварии продолжают работать несколько бригад ТЭЦ. Завершить ремонтные работы планируют до 21.00, на заполнение системы отведут около 2 часов.

— На социальные объекты и жилые дома, где была снижена циркуляция, отопление поступает, — говорится в сообщении.

Сейчас по поручению главы региона Павла Малкова сотрудники мэрии вместе со старшими по домам обходят квартиры домов, пострадавших от отключения тепла и горячей воды. Тем, кому нужна помощь, её оказывают незамедлительно.

Продолжают работать горячие линии – диспетчерские управления энергетики и ЖКХ, РМПТС.

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