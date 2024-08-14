Среда, 14 августа, 2024

Из-за кабана в Пронском районе произошло ДТП

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Пронском районе под колеса автомобиля попала кабанья семья. Об инциденте написали в ИД «Пресса».

Это произошло ночью 9 августа. Как рассказывает водитель автомобиля, он не сразу понял, что наехал на животное. Он отметил, что участок дорогие не освещен, и когда кабаны — а их было, по словам мужчины, не менее восьми голов — выбежали на дорогу, он не успел среагировать.

Под колеса джипа попал молодой кабанчик. Он погиб на месте. Автомобиль получил серьезные механические повреждение: животное снесло бамбер и пробило радиатор. Водителю пришлось вызывать эвакуатор.

Кроме полицейских, на месте происшествия работали охотинспектор и представитель Пронской ветстанции. Они убрали животное с дороги, а его тело утилизировали.

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