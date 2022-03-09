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Среда, 9 марта, 2022

Из-за ДТП в центре Рязани затруднено движение транспорта

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Из-за ДТП в центре Рязани затруднено движение транспорта

7info

Днём 9 марта на перекрёстке улиц Каширина — Семинарской произошло ДТП. Пост опубликовала группа «ДТП. Аварии. Рязань».

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Столкнулись легковые автомобили. Подробности неизвестны.

По словам очевидца, движение затруднено в обе стороны.

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