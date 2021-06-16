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Из-за аварии отключат холодную воду на нескольких улицах Рязани

7info
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В четверг, 17 июня, в Рязани отключат холодную воду в домах на нескольких улицах. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина отключения – аварийно восстановительные работы на водопроводе, уточняет сайт мэрии. 

С 09.00 до 17.00 без воды останутся дома №№ 30, 37, частный сектор – дома №№41, 43А, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59 на улице Мервинской.

На полчаса позже воду отключат в домах №№7 корпус 1, 2,  3, 13, 13 корпус 1, 15, 17 на улице Татарской; в домах №№14, 14 корпус 1, 36, 32, 18, 9, 11,16 (д/сад №123) на улице Гагарина; домах №№17, 1А на улице Чернобаевской; домах №№54, 56, 60, 60А на 1-й Железнодорожной и в доме №12 на 1-м проезде Гагарина.

Работы будут вести сотрудники Водоканала.

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