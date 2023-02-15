Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Из сгоревшего дома под Рязанью спасся один человек

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Скриншот из видео в группе Телеканал ТКР ВКонтакте

Из сгоревшего накануне дома в селе Дубровичи Рязанского района удалось спастись одному человеку. Об этом передаёт телеканал ТКР, съёмочная группа которого побывала на месте ЧП.

Пожар 14 февраля унёс жизни трёх человек. По словам очевидцев, в доме находились четверо – две женщины и двое мужчин.

Единственный выживший, его зовут Анатолий, как рассказали соседи, был единственным в доме, кто в это время не спал, а находился на террасе ближе всех к входной двери. В настоящее время мужчина в больнице.

Причины трагедии устанавливаются. Проверку начал Следственный комитет.

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